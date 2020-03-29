Про це заявив в інтерв’ю виданню The Post Internazionale член виконавчого комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я, радник міністра охорони здоров’я Італії Вальтер Річчарді.
Коментуючи рекордну смертність від COVID-19 у країні, він зазначив, що вся справа в методах ведення статистики (в тому, як рахують померлих).
“Статистика ведеться на регіональному рівні і дуже часто вказує коронавірус як пряму причину смерті. Проте, як показали перевірки Вищого інституту охорони здоров’я, лише в меншості випадків вірус був безпосередньою причиною смерті, хоча він, безсумнівно, вплинув на погіршення стану пацієнта”, – наголосив Річчарді .
Високу смертність він пояснює також тим, що в Італії досить великий відсоток населення похилого віку.
“Середній вік наших пацієнтів у лікарнях – 63 роки, в той час, як в Китаї це – 46 років. Прогноз для людей старшого віку менш сприятливий з точки зору наслідків”, – зазначив Річчарді.
Як пояснював президент Вищого інституту охорони здоров’я Сільвіо Брузаферро, середній вік людей, котрі померли від коронавірусу в Італії, становить близько 80 років, інформує видання The Huffington Post. Найбільший ризик загрожує віковій групі від 80 до 89 років.
При цьому на летальний результат безпосередньо впливали супутні хвороби. Так, 48,5 % померлих від COVID-19 мали три або більше супутніх патологій, по 25 % – дві чи одну. І лише 0,8 % померлих не мали жодної іншої хронічної хвороби.
Це збігається із даними, які раніше наводило агентство Bloomberg. Так, експерти з Риму досліджували дані по 18 % летальних випадків від COVID-19. Виявилося, що тільки у трьох жертв (тобто у 0,8 %) раніше не спостерігалося якихось патологій.
Майже половина померлих страждали як мінімум від трьох інших захворювань. А близько чверті жертв вірусу мали одне або два захворювання.
Таким чином, в Італії понад 99 % померлих від COVID-19 мали супутні проблеми зі здоров’ям.
- В Італії внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 загинули вже понад 10 тисяч осіб.
- Наприкінці лютого італійська влада все ще закликала туристів відвідати Мілан, незважаючи на перші летальні випадки через коронавірус COVID-19 у країні.