Коронавірус COVID-19 є прямою причиною лише невеликої кількості летальних випадків в Італії, хоча, безумовно, спровокував погіршення стану здоров'я померлих.

Про це заявив в інтерв’ю виданню The Post Internazionale член виконавчого комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я, радник міністра охорони здоров’я Італії Вальтер Річчарді.

Коментуючи рекордну смертність від COVID-19 у країні, він зазначив, що вся справа в методах ведення статистики (в тому, як рахують померлих).

“Статистика ведеться на регіональному рівні і дуже часто вказує коронавірус як пряму причину смерті. Проте, як показали перевірки Вищого інституту охорони здоров’я, лише в меншості випадків вірус був безпосередньою причиною смерті, хоча він, безсумнівно, вплинув на погіршення стану пацієнта”, – наголосив Річчарді .

Високу смертність він пояснює також тим, що в Італії досить великий відсоток населення похилого віку.

“Середній вік наших пацієнтів у лікарнях – 63 роки, в той час, як в Китаї це – 46 років. Прогноз для людей старшого віку менш сприятливий з точки зору наслідків”, – зазначив Річчарді.

Як пояснював президент Вищого інституту охорони здоров’я Сільвіо Брузаферро, середній вік людей, котрі померли від коронавірусу в Італії, становить близько 80 років, інформує видання The Huffington Post. Найбільший ризик загрожує віковій групі від 80 до 89 років.

При цьому на летальний результат безпосередньо впливали супутні хвороби. Так, 48,5 % померлих від COVID-19 мали три або більше супутніх патологій, по 25 % – дві чи одну. І лише 0,8 % померлих не мали жодної іншої хронічної хвороби.

Це збігається із даними, які раніше наводило агентство Bloomberg. Так, експерти з Риму досліджували дані по 18 % летальних випадків від COVID-19. Виявилося, що тільки у трьох жертв (тобто у 0,8 %) раніше не спостерігалося якихось патологій.

Майже половина померлих страждали як мінімум від трьох інших захворювань. А близько чверті жертв вірусу мали одне або два захворювання.

Таким чином, в Італії понад 99 % померлих від COVID-19 мали супутні проблеми зі здоров’ям.