Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Медик після одужання від коронавірусу підкреслив всю абсурдність ситуації, яка склалася в установах охорони здоров’я та з фінансовою підтримкою медичних працівників через епідемію коронавірусу.
“Працюєш, об’єктивно, голими руками. Ти – лікар, який практично живе на роботі. І ти захворів COVID-19. Самоізоляція. Одужання. Далі в роботу. В адміністрації лікарні тебе переконують, що ти захворів не на роботі – абсурд. Сьогодні вручили “подяку” від Олени Зеленської – порадів і пішов далі жити на 4,5 тисячі гривень”, – написав Денисюк.
У коментарі виданню “Буг” він додав, що такі подяки отримали всі медики, які перехворіли на коронавірус.
Нагадаємо, в середині квітня уряд перевів гроші для виплати надбавок лікарям, які лікують хворих на COVID-19. Станом на 11 травня Полтавська область була єдиним регіоном, де медикам, які контактують з хворими на COVID-19, в повному обсязі виплатили 300% надбавки.
7 травня Президент України Володимир Зеленський пригрозив головам облдержадміністрацій в регіонах, де медики не отримають надбавок у зв’язку з епідемією, звільненням та позбавленням зарплат.
- У Києві медики влаштовували акцію протесту через низьку заробітну плату за квітень в умовах епідемії коронавірусу.
- Фельдшери швидкої допомоги в місті Біла Церква (Київська область) також не отримали обіцяні доплати в розмірі 300% від зарплат і заявляли про готовність масово писати заяви про звільнення.