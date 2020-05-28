Лікар ортопед-травматолог Нововолинської центральної міської лікарні у Волинській області Віталій Денисюк розкритикував лист з подякою від дружини президента України Олени Зеленської.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Медик після одужання від коронавірусу підкреслив всю абсурдність ситуації, яка склалася в установах охорони здоров’я та з фінансовою підтримкою медичних працівників через епідемію коронавірусу.

“Працюєш, об’єктивно, голими руками. Ти – лікар, який практично живе на роботі. І ти захворів COVID-19. Самоізоляція. Одужання. Далі в роботу. В адміністрації лікарні тебе переконують, що ти захворів не на роботі – абсурд. Сьогодні вручили “подяку” від Олени Зеленської – порадів і пішов далі жити на 4,5 тисячі гривень”, – написав Денисюк.

У коментарі виданню “Буг” він додав, що такі подяки отримали всі медики, які перехворіли на коронавірус.