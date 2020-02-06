Один з восьми лікарів, які першими діагностували новий коронавірус, був інфікований і знаходиться в украй важкому стані.

Про це повідомляє китайська газета Global Times.

Медик з китайського міста Ухань Лі Веньлянь був одним з восьми лікарів, які першими діагностували захворювання новим коронавірусом. Він був інфікований та госпіталізований. Наразі він знаходиться в украй важкому стані й лікарі борються за його життя.

Варто зазначити, що кілька годин тому з’явилася інформація про смерть Веньляня — тоді стало відомо, що його серце перестало битися. Після медикам вдалося повернути його до життя за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації (метод насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності).