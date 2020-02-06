Про це повідомляє китайська газета Global Times.

Медик з китайського міста Ухань Лі Веньлянь був одним з восьми лікарів, які першими діагностували захворювання новим коронавірусом. Він був інфікований та госпіталізований. Наразі він знаходиться в украй важкому стані й лікарі борються за його життя.

Варто зазначити, що кілька годин тому з’явилася інформація про смерть Веньляня — тоді стало відомо, що його серце перестало битися. Після медикам вдалося повернути його до життя за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації (метод насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності).

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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