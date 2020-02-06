Про це повідомляє китайська газета Global Times.
Медик з китайського міста Ухань Лі Веньлянь був одним з восьми лікарів, які першими діагностували захворювання новим коронавірусом. Він був інфікований та госпіталізований. Наразі він знаходиться в украй важкому стані й лікарі борються за його життя.
Варто зазначити, що кілька годин тому з’явилася інформація про смерть Веньляня — тоді стало відомо, що його серце перестало битися. Після медикам вдалося повернути його до життя за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації (метод насичення крові киснем при розвитку важкої гострої дихальної недостатності).
Wuhan Central Hospital said on Weibo that Li Wenliang is still under emergency treatment. GT reporters heard people weeping inside ICU. Li was one of the 8 whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak in Dec but were reprimanded by Wuhan police. pic.twitter.com/UgSLSCvaDK
— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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