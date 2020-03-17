У Мережі активно поширюють фейкову заяву лікарки, яка запропонувала віддати вченим мільйонні зарплати футболістів.

Про це повідомляють #Букви.

На тлі паніки через пандемію коронавірусу COVID-19 в Мережі поширюють велику кількість неправдивих постів. В одному з таких постів фігурує невідома жінка, яку представляють іспанським медиком. Вона нарікає на те, що зарплати медиків у сотні разів менше, ніж зарплати футболістів, а також пропонує звертатися до спортсменів задля винайдення ліків від хвороби.

“Даєте футболістам мільйон євро на місяць, а вченим 1800 євро. Зараз шукаєте порятунку? Попросіть Роналдо та Мессі, нехай вони вам зараз знайдуть ліки”, — йдеться в заяві.

Відповідний пост можна знайти в перекладі англійською, польською, арабською, українською та іншими мовами.

حقيقة أتمنى إستيعابها pic.twitter.com/Z1XiF1xMWE — الدكتور حبيب غلوم (@HabibGalattar) March 15, 2020

Однак на фото зображена не лікарка, а іспанська політикиня, економістка та правознавиця Ізабель Гарсія Техеріна.

Світлина, використана в пості, зроблена в квітні 2018 року, в той час Техеріна займала пост міністра сільського господарства, рибальства, продовольства та навколишнього середовища Іспанії.

На фото вона дає інтерв’ю марокканському телеканалу МАР, зокрема, коментує успіхи Марокко в сільському господарстві. Текст інтерв’ю опублікований на сайті місцевого видання maroc.ma.

Чи належать слова, наведені в постах, якомусь медику, або ж вони були вигадані автором — з’ясувати не вдалося.