Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19. Йому було 48 років.

Про це поінформували в Українській асоціації футболу.

Повідомляється, що вірус вразив 70 % легенів Худаєва. Він не зміг подолати хворобу.

“Відійшов у вічність лікар національної команди України Антон Худаєв. Йому було 48. Антон Євгенович захворів на COVID-19, вірус вразив 70 відсотків його легенів. Найкращі лікарі України боролися за життя Антона, він перебував під апаратом штучного дихання… Однак коронавірус виявився безжальним до нашого дока. Сьогодні увечері Антон Євгенович відійшов у вічність через зупинку серця”, – йдеться в повідомленні.

Більше 20 років Худаєв був лікарем харківського “Металіста”, в збірній він – з 2016 року. Він також працював у головній команді в 2010 році.

“Від імені президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, головного тренера національної команди Андрія Шевченка та всієї футбольної родини України висловлюємо найглибші співчуття родині”, – сказано в повідомленні.