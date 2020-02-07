Лікар екс-генпрокурора України Віктора Шокіна Микола Корпан підтвердив, що в крові його пацієнта було виявлено, що показники наявності ртуті дуже високі.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українським новинам”.

Шокін проходив лікування за межами України. Він звернувся за медичною допомогою, і в результаті проведення загального аналізу крові на наявність важких металів, було встановлено, що показники ртуті в крові були дуже високими.

“Спочатку ми не повірили, бо показники говорили про смертельні дози. Ми думали спочатку, що це якась технічна помилка і перевіривши підтвердилося, що саме показник ртуті в крові Віктора Шокіна був на рівні 9,7 і ми почали інтенсивну терапію. Пізніше, ми побачили, що почали проявлятися симптоми, які призводять до смерті людини, зокрема, порушення білої і червоної формули крові як у онкохворого або як при хіміотерапії. Настала анемія, потім ми побачили, що почали страждати функції печінки. З семи показників все почали підвищуватися. Коли ми перевірили нирки, то з 5 показників всі п’ять також перевищили рамки патології. Тому, після того як ми поставили діагноз гострого отруєння ртуттю, яка призводить до летального результату, ми змушені були вдатися до спеціальної терапії із застосуванням спеціальних антидотів”, – пояснив лікар.

Лікування триває досі. Показники ртуті в крові знизилися, але залишаються як і раніше високими.

“У Віктора Шокіна було дві зупинки серця. Це сталося в Греції, до того, як ми почали інтенсивну терапію. Після того, як були проведені реанімаційні заходи в Греції, він приїхав до нас на лікування”, – пояснив лікар.

Також він розповів, що в його практиці це другий випадок спроби отруєння людини ртуттю. У першому випадку мова йшла також про українського політика, але показники ртуті були набагато нижчими.

Сам Шокін розповів, що ртуттю його труїли не менше, ніж протягом трьох місяців. При цьому, як це було можливо – невідомо. Наприклад, йому відомий випадок, коли ртуть підклали в матрац, і людина, сам того не знаючи, дихала випарами.

Нагадаємо, що Руді Джуліані заявив, що опублікує звіт лікаря про замах на ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.