Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що враховуючи майже щоденні ракетні обстріли України, Росія, імовірно, швидко витрачає свої запаси високоточних боєзапасів. Потенційно, з такою швидуістю, яка перевищує виробничі можливості.

Джерело: ISW

Вночі 19 травня війська РФ вчергове завдали по Україні ракетно-безпілотних ударів.

За даними українських військових, з Чорного моря окупанти випустили 6 крилатих ракет типу “Калібр” і 22 безпілотники “Шахед-131/136”.

У Генштабі України зазначили, що українські ППО збили 16 безпілотників і три ракети “Калібр”, тоді як осійське міноборони повідомило, що вони вразили всі свої цілі.

Представник ГУР України Вадим Скібіцький зазначив, що останнім часом активізація ударів російських безпілотників і ракет, а також артилерійських ударів по всій лінії фронту має на меті зірвати плани та підготовку контрнаступу України.

14 травня ISW оцінювало, що нещодавнє збільшення російських ударів по українських тилах, ймовірно, є частиною нової повітряної кампанії, спрямованої на погіршення контрнаступальних можливостей України в найближчій перспективі.

Крім того, Скібіцький зазначив, що Росія може виробляти лише 25 крилатих ракет “Калібр”, 35 Х-101, два “Кинджали” та 5 балістичних 9М723 “Іскандер-М” на місяць

“Враховуючи, що російські війська майже щодня завдавали ракетних ударів по тилових районах України в травні, цілком імовірно, що вони швидко витрачають свої запаси високоточних боєзапасів, потенційно зі швидкістю, яка перевищує виробничі можливості”, – зазначили фахівці.