Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Повітряна тривога у Харкові пролунала о 9:07. Вже через короткий проміжок часу в місті почали лунати вибухи.

О 9:34 Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по центральній частині Київського району Харкова.

Зокрема зафіксовано приліт у багатоповерховий житловий будинок.

Цю інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Унаслідок ранкових ударів по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста”, – написав він.

Щодо можливих жертв чи поранених на даний час інформації немає.

На місці інциденту вже працюють всі відповідні служби.