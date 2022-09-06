Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Повітряна тривога у Харкові пролунала о 9:07. Вже через короткий проміжок часу в місті почали лунати вибухи.
О 9:34 Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по центральній частині Київського району Харкова.
Зокрема зафіксовано приліт у багатоповерховий житловий будинок.
Цю інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Унаслідок ранкових ударів по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста”, – написав він.
Щодо можливих жертв чи поранених на даний час інформації немає.
На місці інциденту вже працюють всі відповідні служби.
- В ніч на 6 вересня російські військові обстріляли Індустріальний район Харкова. Після влучання під завалами знайшли тіло загиблої жінки.