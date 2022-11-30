Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, внаслідок вранішнього обстрілі руйнувань зазнала не лише лікарня, а й будинки та автомобілі розташовані поруч.

Відомо також, що жертвою обстрілу російських окупантів став підліток.

Тимошенко додав, що лише за останню добу росіяни здійснили 158 артилерійських та 28 мінометних обстрілів Сумщини. Під прицілом прикордонні території та населені пункти Сумської області.

“Внаслідок цих обстрілів пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач, зерносклади, сільськогосподарська техніка, приватні автомобілі та адміністративні будівлі. Жертв немає”, – написав він.