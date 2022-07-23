Над ранок суботи, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву. Загалом по місту окупанти випустили 6 ракет.

Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер міста Миколаїв Олександр Сєнкевич.

За інформацією Сєнкевича, близько 4:30 ранку у Миколаєві пролунало декілька потужних вибухів.

Він наголосив, що майже всі вибухи лунали з одного району Миколаєва.

“Збираємо інформацію. Попередньо без жертв”, – написав Сєнкевич.

Віталій Кім також повідомив, що вибухи у Миколаєві почали лунати о 4:20. За його даними, росіяни обстріляли Миколаїв шістьма ракетами С-300.

“Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста”, – написав Кім.

Він також додав, що за попередніми даними жертв та постраждалих внаслідок обстрілу немає, однак вся детальна інформація ще встановлюється.