Сьогодні вранці, 15 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Київській області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Удар пролунав близько 7 ранку. За словами Кулеби, ракета поцілила по одній із громад Київської області.

На місці удару вже працюють всі відповідні служби та рятувальники.

За попередніми даними, жертв внаслідок обстрілу немає.

Мешканців просять залишатись в укриттях до відбою тривоги та не викладати у соцмережах наслідки обстрілу.