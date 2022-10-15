Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Удар пролунав близько 7 ранку. За словами Кулеби, ракета поцілила по одній із громад Київської області.
На місці удару вже працюють всі відповідні служби та рятувальники.
За попередніми даними, жертв внаслідок обстрілу немає.
Мешканців просять залишатись в укриттях до відбою тривоги та не викладати у соцмережах наслідки обстрілу.
- Вночі та під ранок 15 жовтня російські окупанти завдали масованих ударів по Запоріжжю. Спершу місто обстріляли дронами-камікадзе, а згодом – ракетами.