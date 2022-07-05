Росіяни не припиняють обстрілювати Сумську область. Окрім постійних артилерійських та мінометних обстрілів, цього ранку, 5 липня, по регіону було завдано й ракетного удару.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Близько 4 ранку росіяни завдали ракетного удару по місту Шостка. Ворожа ракета влучила в одне з підприємств міста, завдавши руйнувань. Поранення отримала одна людина.

Загалом же Живицький заявив, що у ніч на 5 липня російські окупанти обстріляли території п’яти територіальних громад області – Білопільську, Юнаківську, Шосткинську, Шалигінську та Середино-Будську.

По області завдали понад 60 пострілів, серед яких ракетні удари, постріли з мінометів, САУ ті ін.

Зокрема, після 21 години 4 липня, під артобстрілом опинилась Білопільська громада: зафіксовано 5 мінометних “прильотів” та стільки ж пострілів із САУ.

О 22:30 окупанти відкрили вогонь по околицях Могриці зі стрілецької зброї.

Після 4 ранку зафіксовано 8 мінометних “прильотів” та 12 із САУ та околиці Середина-Буди: пошкоджено 2 приватні будинки та лінію електропередач.

Близько 5 ранку загарбники з мінометів обстріляли Шалигінську громаду – зафіксовано 8 “Прильотів”.

Практично у той же час зі ствольної артилерії били по Середино-Будській громаді, 5 “прильотів”.

Близько 7 ранку по Шалигінській громаді було 4 мінометні постріли.