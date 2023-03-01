Вранці 1 березня російські окупанти відкрили вогонь по Чугуєву на Харківщині. Внаслідок злочинних дій загарбників постраждало двоє осіб, серед яких 13-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні вранці російські окупанти укотре обстріляли Харківську область. Під ворожим вогнем опинився Чугуїв.

“Сьогодні зранку окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три “прильоти” по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється”, – повідомив Синєгубов.

Трохи згодом він додав, що внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва постраждало двоє осіб – 52-річний чоловік та 13-річний хлопчик.

“Чоловік госпіталізований з осколковими пораненнями. Хлопчик має незначні ушкодження, отримав медичну допомогу на місці та не потребував госпіталізації”, – додав очільник Харківщини.

Загалом же протягом минулої доби, 28 лютого, війська РФ обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

У Куп’янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено 2 житлові будинки, приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був Міський парк культури та відпочинку, де від поранень загинув чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.