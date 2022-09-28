Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його інформацією, цього ранку росіяни обстріляли Гуляйполе трьома ракетами С-300.

Удар було завдано по центральній частині міста. Як наслідок – зруйновано будівлю, яка мала статус історичної пам’ятки. Окрім цього пошкоджено дорогу.

Інформація щодо можливих постраждалих ще встановлюється.

“Окупанти кілька місяців обстрілюють місто, аби залякати, примусити здатися. Але у них нічого не вийшло і не вийде. Прагнення до волі і свободи в крові у нащадків Батьки Махна. Тримаймось! До перемоги!”, – написав Старух.