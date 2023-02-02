Вранці 2 лютого війська РФ відкрили вогонь по Харківській області. Як наслідок - поранення отримали двоє осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією сьогодні близько 7 ранку окупанти відкрили вогонь по Куп’янську. Через ворожі обстріли поранення отримала 67-річна жінка.

Окрім цього, внаслідок ранкового обстрілу села Кругляківка Куп’янського району, поранення отримав 46-річний працівник ДСНС.

Також вранці під ворожим вогнем опинилось смт Козача Лопань. Як наслідок – пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих.

Щодо минулої доби, то 1 лютого війська РФ обстріляли Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну, Старицю, Огірцеве та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Пошкоджено низку будинків, вибиті вікна, зруйновані господарчі споруди.