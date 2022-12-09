Вранці росіяни обстріляли лікарню у Херсоні

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, внаслідок злочинних дій окупантів пошкоджень зазнали дитяче відділення медзакладу та морг.

“На щастя, ніхто не постраждав”, – додав Янушевич.

Варто зауважити, що після звільнення правого берега Херсонщини та Херсона зокрема, росіяни щоденно завдають ударів по деокупованій частині області.

Лише 7 грудня окупанти 30 разів відкривали вогонь по Херсонщині, внаслідок чого загинуло двоє цивільних, та ще один отримав поранення.