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Вранці росіяни обстріляли лікарню у Херсоні

Вранці 9 грудня російські окупанти обстріляли Херсон. Поцілили у будівлю лікарні.

П’ятниця, 9 грудня 2022, 09:50
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Фото: t.me/khersonskaODA/

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, внаслідок злочинних дій окупантів пошкоджень зазнали дитяче відділення медзакладу та морг.

Фото: t.me/khersonskaODA/

“На щастя, ніхто не постраждав”, – додав Янушевич.

Фото: t.me/khersonskaODA/

Варто зауважити, що після звільнення правого берега Херсонщини та Херсона зокрема, росіяни щоденно завдають ударів по деокупованій частині області.

Лише 7 грудня окупанти 30 разів відкривали вогонь по Херсонщині, внаслідок чого загинуло двоє цивільних, та ще один отримав поранення.

  • На Херсонщині 7 грудня, під час проведення стабілізаційних заходів, на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.
Теги: злочини росіян, лікарня, обстріли міст, Херсон, Херсонська область, Ярослав Янушевич

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