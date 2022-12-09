Вранці росіяни обстріляли лікарню у Херсоні

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, внаслідок злочинних дій окупантів пошкоджень зазнали дитяче відділення медзакладу та морг.
“На щастя, ніхто не постраждав”, – додав Янушевич.
Варто зауважити, що після звільнення правого берега Херсонщини та Херсона зокрема, росіяни щоденно завдають ударів по деокупованій частині області.
Лише 7 грудня окупанти 30 разів відкривали вогонь по Херсонщині, внаслідок чого загинуло двоє цивільних, та ще один отримав поранення.
- На Херсонщині 7 грудня, під час проведення стабілізаційних заходів, на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.