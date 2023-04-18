Вранці росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: поранено щонайменше 8 осіб

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, окупанти відкрили вогонь по населеному пункту з артилерії. Поранень зазнали 8 осіб.
За даними Кириленка, всіх поранених госпіталізували, вони отримують необхідну медичну допомогу.
Очільник Донеччини також додав, що окупанти пошкодили три багатоповерхівки та вісімнадцять торгівельних павільйонів на місцевому центральному ринку.
“Не минає ні дня без російських воєнних злочинів на Донеччині. Залишатися тут небезпечно!”, – наголосив Павло Кириленко.
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