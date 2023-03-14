Про це повідомило оперативне командування “Південь”.
З моря зайшли літаки Су-24 та в напрямку узбережжя випустили ракети, ймовірно Х-31П.
Завдяки ефективній протидії, ракети знищено над морем. Проте уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.
Внаслідок події постраждалих немає.
“Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збережження життя”, — наголосили в оперативному командуванні.
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