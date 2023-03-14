Про це повідомило оперативне командування “Південь”.

З моря зайшли літаки Су-24 та в напрямку узбережжя випустили ракети, ймовірно Х-31П.

Завдяки ефективній протидії, ракети знищено над морем. Проте уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо.

Внаслідок події постраждалих немає.

“Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збережження життя”, — наголосили в оперативному командуванні.