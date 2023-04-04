Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, 4 квітня окупанти завдали удару по Куп'янську.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, протягом 3 квітня ворог з двічі обстрілював Куп’янськ. Крім того, 4 квітня близько 5:00 ранку, окупанти знову обстріляли місто. Внаслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю.

Також минулої доби ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів села Дворічна та 36 обстрілів села Западне Куп’янського району. Там росіяни вели вогонь з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, використовували авіацію.

Через обстріли міста Вовчанськ та села Вовчанські Хутори Чугуївського району поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Наразі він госпіталізований у легкому стані.

У селі Тихе Чугуївського району, як пише Синєгубов, обстрілами росіян зруйновано інфраструктурний об’єкт та приватне домоволодіння.

“В області триває розмінування. За минулу добу обстежено понад 6,5 га території та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші захисники ведуть бої з російськими окупантами та дають відсіч усіх їхнім спробам покращити своє тактичне положення”, — йдеться в повідомленні.