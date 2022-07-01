Вранці, 1 липня, російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Миколаєву. По місту було випущено близько 10 ворожих ракет.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його інформацією, цього ранку Миколаїв знову опинився під масованим ракетним обстрілом.

Росіяни з ракет обстріляли приватні підприємства міста. Одне з них, унаслідок влучання ракети, зазнало серйозних руйнувань. Щодо інших підприємств, то вони мають незначні пошкодження.

Окрім цього, протягом минулої доби, 30 червня, з РСЗВ окупанти обстріляли віддалений район Миколаєва. Унаслідок обстрілу пошкоджено 18 приватних будинків: у них вибиті вікна та побиті дахи.

Також рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку, у який 29 червня влучила російська ракета. Співробітники ДСНС допомагають мешканцям будинку забрати власні речі з квартир, до яких є доступ.