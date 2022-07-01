Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його інформацією, цього ранку Миколаїв знову опинився під масованим ракетним обстрілом.

Росіяни з ракет обстріляли приватні підприємства міста. Одне з них, унаслідок влучання ракети, зазнало серйозних руйнувань. Щодо інших підприємств, то вони мають незначні пошкодження.

Окрім цього, протягом минулої доби, 30 червня, з РСЗВ окупанти обстріляли віддалений район Миколаєва. Унаслідок обстрілу пошкоджено 18 приватних будинків: у них вибиті вікна та побиті дахи.

Також рятувальники продовжують розбирати завали житлового будинку, у який 29 червня влучила російська ракета. Співробітники ДСНС допомагають мешканцям будинку забрати власні речі з квартир, до яких є доступ.