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Вранці російські окупанти випустили низку ракет по Чернігівщині та Київщині з території Білорусі

Вранці, 28 липня, російські армійці з території Республіки Білорусь випустили низку ракет по території Чернігівської та Київської областей.

Четвер, 28 липня 2022, 08:16
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Про це повідомили голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, голова київської ОВА Олексій Кулеба та пресслужба оперативного командування “Північ”.

Цього ранку сигнали повітряної тривоги лунали по всій території України.

Вже через деякий у соцмережах стали повідомляти про вибухи на Київщині та Чернігівщині, які згодом підтвердили керівники ОВА відповідних регіонів та українські військові.

Так, за інформацією В’ячеслава Чауса, вранці по Чернігівській області було випущено понад 10 ракет.

“На сьогодні більше 10 прильотів по території Чернігівської області. Зараз не буду казати де, з міркувань безпеки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточняється, це зараз не можу коментувати”, – заявив Чаус.

Також він повідомляв, що запуски ракет по Чернігівщині відбулись з території сусідньої Білорусі.

“Попередньо є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО. Бережіться”, – написав Чаус одразу після вибухів.

Цю ж інформацію підтверджують в ОК “Північ”. За даними військових, цього ранку, у період з 5:20 по 6:30 з території Білорусі було випущено понад 20 ракет.

“Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони. Про жертви поки не повідомляється. Деталі – згодом”, – наголосили в ОК “Північ”.

Звуки вибухів також лунали і в Київській області, про що повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

За його даними, окупанти завдали ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури у Вишгородській громаді.

“Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби”, – написав Кулеба.

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