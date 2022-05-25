Цього ранку, 25 травня, російські армійці випустили декілька ракет по місту Запоріжжя. Є влучання.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

Сигнал повітряної тривоги прозвучав у Запорізькій області о 3:20. О 6:23 в області оголосили про відбій повітряної тривоги, після чого місцева влада повідомила про ракетний обстріл міста.

Так, за даними Запорізької ОВА, о 5:13 росіяни випустили по місту чотири крилаті ракети.

Одну з них збила українська система ППО, але три ракети все ж влучили у місто.

За даними ОВА, на даний час на місці влучань працюють всі відповідні служби, які обстежують уражену територію.

Вся інформація щодо можливих жертв та руйнування буде надана згодом.