Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.
Сигнал повітряної тривоги прозвучав у Запорізькій області о 3:20. О 6:23 в області оголосили про відбій повітряної тривоги, після чого місцева влада повідомила про ракетний обстріл міста.
Так, за даними Запорізької ОВА, о 5:13 росіяни випустили по місту чотири крилаті ракети.
Одну з них збила українська система ППО, але три ракети все ж влучили у місто.
За даними ОВА, на даний час на місці влучань працюють всі відповідні служби, які обстежують уражену територію.
Вся інформація щодо можливих жертв та руйнування буде надана згодом.
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