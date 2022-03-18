Близько 6:30 ранку у місті Львів пролунало декілька вибухів. Міський голова міста Андрій Садовий розповів, куди влучили російські ракети.

Про це йдеться у дописі Андрія Садового у Facebook.

Спочатку Садовий повідомив, що окупанти запустили ракети у район Львівського аеропорту. Проте, додав очільник Львова, до аеропорту вони не долетіли.

Він закликав людей бути обережними та не розповсюджувати фото- та відеоматеріали з місця обстрілів.

Через деякий час Садовий повідомив, що російські ракети потрапили в авіаремонтний завод. Будівлі заводу знищені.

Активну роботу заводу було своєчасно зупинено, тому за попередніми даними жертв немає. Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники та комунальні служби.

За даними Повітряного командування “Захід” Повітряних Сил ЗСУ, по Львову було випущено 6 крилатих ракет. Ймовірно Х-555, які були запущені з акваторії Чорного моря. Дві ракети було знищено.