Вранці 20 серпня в окупованому Криму вкотре пролунали вибухи. Цього разу - у Севастополі, біля штабу Чорноморського флоту.

Про це повідомив так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв.

Спершу про вибухи почали повідомляти у соцмережах. Очевидці також публікували фото, на якому було видно стовп чорного диму на місці вибухів.

Згодом те, що вибухи були, підтвердив Развожаєв. За його словами, причиною вибухів став безпілотник, який впав на дах штабу.

“На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Йшов низько. Жертв немає”, – написав він.

“Губернатор” Севастополя також додав, що на місці вже працюють відповідні служби. Місцевих мешканців закликав не панікувати та “за можливості найближчу годину знаходитись вдома”.

Развожаєв також опублікував фото штабу наголосивши, що “серйозних пошкоджень немає, однак наполегливість укрорейхових дебілів вражає”.

“Ще раз! Всім, за можливості, необхідно бути вдома у найближчу годину”, – написав він.