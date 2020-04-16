Архієпископ Вознесенський та Первомайський УПЦ МП Алексій заявив, що великоднє нічне богослужіння та освячення пасок буде проводиться навіть в умовах карантину.

Про це йдеться в його зверненні на офіційному сайті єпархії.

За словами священнослужителя, храми будуть відкриті і кожен бажаючий зможе приступити до таїнств покаяння та євхаристії. Богослужіння відбуватимуться, але парафіяни повинні дотримуватися карантинних заходів, що встановлені Міністерством охорони здоров’я.

Архієпископ Алексій додав, що людям, які захочуть прийти до храму і поставити свічку, зможуть без проблем це зробити.

“Якщо християнин буде мати бажання, крім тих, хто буде дивитися трансляції богослужіння онлайн, прийти до храму, поставити свічку, чи буде він мати можливість все це зробити? Ми не маємо права відмовити таким людям. У зверненні було сказано, що служби будуть проходити згідно з розкладом”, – зазначив священнослужитель.

Ще в оголошенні єпархії кажуть, що для потреб Вознесенської єпархії виділена достатня кількість масок, щоб забезпечити дотримання норм МОЗ.

За словами архієпископа, хвороби та стихійні лиха – це наслідок гріховного життя людини.

“Всякі хвороби, стихійні лиха, соціальні потрясіння є наслідком гріховного життя людини. Тому прошу всіх ставитися один до одного з терпінням та повагою, проявляти піклування та розуміння”, – заявив Алексій.

“Будемо дякувати Господу, який переміг гріх і мир, зі сподіванням і смиренністю виконуючи його святі заповіді. Пам’ятаючи, що ворота пекла не здолають церкву. Увійти у великодню радість можна, тільки пройшовши з ним Голгофу”, – йдеться у зверненні архієпископа.