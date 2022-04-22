Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Зазначено, що російський снаряд влучив у верхню частину комплексу, який до повномасштабної війни приймав турніри з ковзанярських видів спорту та хокею. Будівля раніше відповідала усім необхідним стандартам Міжнародної федерації, але через росіян нині є частково зруйнованою.
Ба більше, це не вже перший спортивний комплекс, який потрапив під обстріли на Харківщині. У березні ЗС РФ зруйнували єдиний у Харкові басейн, що відповідав олімпійським стандартам -“Акварену”.
- Нагадаємо, у Великобурлуцькому районі Харківської області російські військові заблокували окуповані населені пункти. Евакуація мирного населення можлива лише на територію РФ, а волонтерів не допускають до ізольованих міст.
-
Американський режисер Кері Фукунага, який перебував у Харкові разом із благодійною організацією “World Central Kitchen”, опублікував світлину наслідків обстрілів міста російськими військами.