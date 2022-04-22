Попри постійні заяви Кремля та військового керівництва РФ, російська армія продовжує хаотично знищувати українські міста. Цього разу внаслідок обстрілів у Харкові зруйновано льодовий комплекс "Салтівський лід".

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Зазначено, що російський снаряд влучив у верхню частину комплексу, який до повномасштабної війни приймав турніри з ковзанярських видів спорту та хокею. Будівля раніше відповідала усім необхідним стандартам Міжнародної федерації, але через росіян нині є частково зруйнованою.

Ба більше, це не вже перший спортивний комплекс, який потрапив під обстріли на Харківщині. У березні ЗС РФ зруйнували єдиний у Харкові басейн, що відповідав олімпійським стандартам -“Акварену”.