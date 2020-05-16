Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
“Після зафіксованового осередку захворювання в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат, статистика за минулу добу в столиці – в поганому сенсі вражаюча. Кількість мешканців Києва, в яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 153 людини. Серед них – 17 медиків”, – йдеться в повідомленні.
Серед тих, що захворіли:
- 106 жінок віком від 21 до 77 років;
- 17 дівчат віком від 5 до 17 років;
- 30 чоловіків віком від 19 до 68 років.
У лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем медиків.
Зазначається, що померли за минулу добу двоє людей. Загалом у столиці 45 летальних випадків.
На сьогодні в Києві вже 2221 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Одужали за минулу добу 22 людини. Усього коронавірус у Києві подолали 222 мешканці міста.
Кличко також додав, що найбільше хворих, через осередок в інтернаті, зафіксували в Дарницькому районі – 87 людей. Але багато випадків захворювання і в Дніпровському – 16 і Деснянському – 15 районах.
- Станом на ранок суботи, 16 травня, в Україні зафіксовано 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 528 нових випадків.