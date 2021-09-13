Про це повідомляє телерадіокомпанія СNN.
Раніше дослідники з Citizen Lab (Університет Торонто) виявили діру в програмному забезпеченні iMessage, яка дозволяла хакерам проникнути в телефон користувача без натискання на будь-які посилання. Серед жертв — саудівський активіст, який вирішив залишитися анонімним.
В Citizen Lab заявили, що проблему з лютого використовували для розгортання шпигунського програмного забезпечення Pegasus від ізраїльської фірми NSO Group. Його нібито використовують для стеження за журналістами та правозахисниками у багатьох країнах.
Термінове оновлення від Apple замкнуло згадану діру. В компанії Apple згадали про внесок дослідників Citizen Lab, але від інших коментарів відмовились.
- У серпні 2021 року експерти з дослідницького центру Citizen Lab Університету Торонто розповідали про новий вид вразливості в iOS, який починає діяти всього після одного кліку – експолйт FORCEDENTRY.
- Також раніше в Apple повідомляли про те, що в деяких iPhone 12 та iPhone 12 Pro можуть виникати проблеми з динаміками, обіцяли безоплатного їх відремонтувати й офіційно оголосили про запуск програми сервісного обслуговування.