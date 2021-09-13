Компанія Apple оновила своє програмне забезпечення для iPhone, щоб усунути критичну вразливість, яку було використано для шпигунства за саудівським активістом.

Про це повідомляє телерадіокомпанія СNN.

Раніше дослідники з Citizen Lab (Університет Торонто) виявили діру в програмному забезпеченні iMessage, яка дозволяла хакерам проникнути в телефон користувача без натискання на будь-які посилання. Серед жертв — саудівський активіст, який вирішив залишитися анонімним.

В Citizen Lab заявили, що проблему з лютого використовували для розгортання шпигунського програмного забезпечення Pegasus від ізраїльської фірми NSO Group. Його нібито використовують для стеження за журналістами та правозахисниками у багатьох країнах.

Термінове оновлення від Apple замкнуло згадану діру. В компанії Apple згадали про внесок дослідників Citizen Lab, але від інших коментарів відмовились.