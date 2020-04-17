Такі дані наводить портал IQ AIR.

Рейтинг склала компанія IQ Air, яка займається приладами для вимірювання забруднення атмосфери та розв’язанням цієї проблеми. Також компанія веде постійний моніторинг якості повітря.

Так, станом на 8 годину 17 квітня індекс забруднення повітря у столиці України становить 169 одиниць при нормі у 50.

Станом на ранок Київ все ще займає перше місце у рейтингу міст з найзабрудненішим повітрям.

У свою чергу в ДСНС повідомили, що протягом дня вітер був західного напрямку, а на вечір змінився на північно-західний. “Враховуючи вищевикладене та з урахуванням умов пересування повітряних мас та атмосферного тиску утворилися сприятливі умови для поширення продуктів горіння у повітрі на території міста Києва”, – йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що хімічної та радіологічної загрози таке явище не несе.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).