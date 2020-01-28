Про це Karmagawa повідомили на своїй офіційній сторінці в Instagram з аудиторією в 0,9 млн чоловік.

Хто такі Karmagawa?

Karmagawa — благодійне товариство, що збирає кошти (безпосередньо за допомогою донатів та за допомогою продажу мерчу) для подальшого їх розподілу між кількома десятками благодійних організацій різної спрямованості, зареєстрованих у всьому світі.

Заява Karmagawa

Як повідомляє агенство Reuters, в неділю, 26 січня, в Китаї ввели тимчасову заборону на торгівлю дикими тваринами по всій країні на ринках, в супермаркетах, ресторанах та на платформах електронної комерції через спалах коронавірусу.

На думку Karmagawa, тимчасової заборони недостатньо. У понеділок, 27 січня, Karmagawa виступили із заявою, в якій закликали світове співтовариство звернути увагу на проблему стихійної торгівлі дикими тваринами на території Китаю, зокрема — в місті Ухань.

#Букви публікують повний текст заяви українською.

Будь ласка, поділіться цим терміновим повідомленням про епідемію коронавируса зі своїми підписниками, оскільки походження вірусу було простежено в зоні ринку Ухань, де живі дикі тварини, такі як змії, щури, кажани і мавпи, продавалися до того, як Китай ввів тимчасову заборону. Але тимчасової заборони недостатньо, ми повинні використовувати наші платформи соціальних мереж, щоб поширювати інформацію та заборонити торгівлю дикими тваринами по всьому світу, оскільки саме це викликало вірус SARS, що забрав життя майже 800 осіб в 2003 році! SARS був 17 років тому, і все ж ці ринки роблять те ж саме, продаючи живих диких тварин в негігієнічних умовах, які створюють хвороби з руйнівними наслідками для всієї людської раси! Цей новий вірус, до якого немає вакцини, вбив 82 людини з 2887 підтвердженими випадками захворювання в 15 країнах, число яких виросло на 50% відучора, і ще 60 мільйонів людей перебувають під карантином з метою запобігання подальше поширення. Будь ласка, моліться за мир і поділіться цим терміновим повідомленням зі своїми підписниками та відзначте людей, знаменитостей, впливових осіб та засоби масової інформації, які повинні це побачити, і давайте працювати разом, щоб назавжди заборонити торгівлю дикими тваринами, які створюють ці смертельні віруси!

Як пов’язані торгівля дикими тваринами і новий коронавірус?

Раніше #Букви докладно розповідали про те, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб убезпечити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

Коронавіруси — це широке сімейство вірусів, яке заражає людей. Наразі відомо тільки про шість таких вірусів, хоча з новим — вже сім.

Медики заявляють, що в світі постійно виявляються нові віруси. Вони “стрибають” від одного виду, де вони залишилися непоміченими, на людей. Наприклад, коронавірус Sars, про який говорять Karmagawa, перейшов на людей від цівети — ссавця з сімейства віверрових. Цівети чимось схожі з кішками.

А близькосхідний респіраторний синдром Mers, також згаданий благодійниками, перейшов з одногорбового верблюда.

Що стосується нового коронавірусу, що отримав назву 2019 nCoV, зараз невідомо, яка саме тварина могла стати збудником вірусу.

З огляду на те, що частина інфікованих була на ринку морепродуктів в Ухані, вчені припускають, що збудник міг бути саме там. На ринку в Ухані продається не тільки риба. Також там можна було купити курку, кажана, кролика, змію. Кожна з тварин могла бути переносником вірусу.

Специфічні делікатеси з Ухань

Для привернення уваги до проблеми Karmagawa прикріпили до свого посту відео та фото, зняті в Китаї. На них зображений ринок в Ухані, про який йлеться, та незвичайні страви місцевої кухні, один вид яких у непідготовленого глядача може викликати сильну огиду. Йдеться, зокрема, про популярні супи з м’ясом кажана, вживання в сирому вигляді ще живих мишей, м’яса собак, мавп та інших тварин.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.