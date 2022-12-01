Четверо левенят, котрих врятували з України, вже транспортували з Польщі до заповідника в Міннесоті 29 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного фонду захисту тварин (IFAW), всесвітньої некомерційної організації з порятунку тварин.

Дитинчата — Тарас, Стефанія, Леся та Прада — народилися під час повномасштабної війни в Україні на племінних заводах і залишилися сиротами у віці кількох тижнів. Левеняти пережили бомбардування та атаки безпілотників в Україні.

“Ці дитинчата витримали більше за своє коротке життя, ніж будь-яка тварина”, — зазначила менеджерка програми порятунку диких тварин IFAW Мередіт Вітні.

Після дев’ятигодинного польоту дитинчата приземлилися в міжнародному аеропорту Чикаго О’Хара. Як тільки вони пройшли митний контроль, левенят зустріли працівники притулку для диких котів, щоб перевезти з аеропорту до заповідника в Сендстоуні, штат Міннесота.

Тепер левенята житимуть разом як прайд у заповіднику, де є спеціально спроєктоване середовище існування для левів.

“З того моменту, як IFAW звернувся з проханням про наше партнерство, ми знали, що ці дитинчата знайшли свій постійний дім у нашому заповіднику”, — наголосила засновниця і виконавча директорка The Wildcat Sanctuary Теммі Тіс. “Вони мають звичай відкритий простір для дослідження та м’яку траву чи сіно, щоб відпочити”.

В організації пообіцяли згодом розповісти більше про їхні індивідуальні історії та особистості, коли вони пристосовуються до нового життя в прекрасному середовищі існування, створеному для лев’ячого прайду.