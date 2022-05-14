«Врятуйте Маріуполь. Врятуйте Азовсталь зараз!»: заклик фронтмена Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення-2022»

Про це свідчить етер “UA: Культура”.
“Я прошу всіх вас — будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть “Азовсталі” зараз!”, — наголосив англійською мовою Олег Псюк зі сцени.
Варто зазначити, що за цей заклик під час пісенного конкурсу український гурт можуть дискваліфікувати. Проте це не завадило фронтмену звернутися до світової спільноти та наголосити на важливості порятунку людей на “Азовсталі”.
Зауважимо, що Kalush Orchestra не використовували такі терміни, як війна, звільнення, агресія тощо. Адже правилами конкурсу “заборонені політичні висловлювання, не допускаються нецензурні або образливі висловлювання та комерційні повідомлення”.
Водночас український телеведучий Ігор Кондратюк, який має досвід у пісенних конкурсах, зазначив, що заклик гурту — грубе порушення правил “Євробачення”.
“Kalush вже переміг! Заклик “Save Azovstal!”, але це не має ніякого значення для всіх, хто переживає за долю захисників “Азовсталі” більше, ніж за долю, місце конкурсантів з України. “Євробачення” не може бути поза політикою під час війни в Європі!”, — написав Кондратюк.
Kalush Orchestra під час виступу на фіналі Євробачення закликали врятувати бійців з "Азовсталі". pic.twitter.com/lHfE0Rmnmh
— Букви (@Bykvu) May 14, 2022
- Нагадаємо, що цьогоріч гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування на першому півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022” пройшов у фінал, виступивши з піснею “Stefania”. Композиція не лише представляє Україну на змаганні, але й стала культурним символом у повномасштабній російсько-українській війні.
- Раніше 10 травня у місті Турин, Італія, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022”. Україну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування пройшов у фінал.
- Після гучної історії з відбором учасника від України на “Євробачення-2022” добігла до завершення. Після всіх скандалів Суспільний мовник підписав контракт з гуртом “Kalush Orchestra”, який посів друге місце за результатами Нацвідбору.