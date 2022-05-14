«Врятуйте Маріуполь. Врятуйте Азовсталь зараз!»: заклик фронтмена Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення-2022»

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени "Євробачення" закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на "Азовсталі" у заблокованому росіянами Маріуполі.

Про це свідчить етер “UA: Культура”.

“Я прошу всіх вас — будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть “Азовсталі” зараз!”, — наголосив англійською мовою Олег Псюк зі сцени.

Варто зазначити, що за цей заклик під час пісенного конкурсу український гурт можуть дискваліфікувати. Проте це не завадило фронтмену звернутися до світової спільноти та наголосити на важливості порятунку людей на “Азовсталі”.

Зауважимо, що Kalush Orchestra не використовували такі терміни, як війна, звільнення, агресія тощо. Адже правилами конкурсу “заборонені політичні висловлювання, не допускаються нецензурні або образливі висловлювання та комерційні повідомлення”.

Водночас український телеведучий Ігор Кондратюк, який має досвід у пісенних конкурсах, зазначив, що заклик гурту — грубе порушення правил “Євробачення”.

“Kalush вже переміг! Заклик “Save Azovstal!”, але це не має ніякого значення для всіх, хто переживає за долю захисників “Азовсталі” більше, ніж за долю, місце конкурсантів з України. “Євробачення” не може бути поза політикою під час війни в Європі!”, — написав Кондратюк.