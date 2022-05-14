«Врятуйте Маріуполь. Врятуйте Азовсталь зараз!»: заклик фронтмена Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення-2022»

російсько-українська війна
23:18 Українські бійці показали, як нищать російську техніку — відео
22:38 Попри попередні поразки росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець
21:55 Донеччина: Сьогодні загинуло троє цивільних
21:41 Російські війська обстріляли Дніпропетровщину з «Градів»
21:29 Близько 6 разів росіяни обстріляли Сумщину з міномета
21:21 Спроба росіян захопити спостережні пости на Херсонщині провалилася — ОК «Південь»
21:02 Норвегія підтримала наміри Фінляндії та Швеції вступити до НАТО
20:35 Португалія заблокувала продаж маєтку Абрамовича вартістю €10 млн
20:23 За два тижні у тимчасово окупованому Херсоні закінчаться медикаменти та ліки
20:01 Окупанти зруйнували 1 230 житлових будинків у Бучанській громаді
18:28 Туреччина не зачинила двері НАТО для Швеції та Фінляндії, але хоче переговорів
18:10 У 20 містах України повертається фіксація порушень на дорогах в автоматичному режимі
17:39 Конгрес США має схвалити додаткову допомогу Україні до 19 травня – Пентагон
17:19 Російська армія скидає авіабомби на територію «Азовсталі»
17:00 Членство в НАТО посилить регіональне стримування — Швеція
15:00 Евакуація з «Азовсталі»: родичі українських бійців просять допомоги у Китаю
14:29 Німеччина прийняла понад 700 тисяч вимушено переміщених осіб з України
14:26 Росіяни вкотре обстріляли прикордонні території Чернігівщини
13:51 У маріупольців з’явилася змога дивитись українські телеканали: журналістів закликали розповісти їм правду про ситуацію в Україні
13:42 Індія заборонила експорт пшениці
13:26 Україна веде перемовини щодо евакуації 60-ти осіб з «Азовсталі»
12:53 Окупанти в Маріуполі вчиняють допити дітей: так шукають неправду в показах їхніх батьків – Денісова
12:04 У Москві пообіцяли «вжити відповідних заходів», якщо НАТО розмістить ядерні сили поблизу російського кордону
11:33 Бійці полку «Азов» знищили у Маріуполі близько 6 тисяч російських окупантів – Святослав Паламар
10:14 Російські окупанти опублікували особисті контакти наречених та дружин українських воїнів з «Азовсталі»
09:45 З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 277 українських дітей
08:46 Євросоюз не відмовиться від нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій – Reuters

«Врятуйте Маріуполь. Врятуйте Азовсталь зараз!»: заклик фронтмена Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення-2022»

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени "Євробачення" закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на "Азовсталі" у заблокованому росіянами Маріуполі. 

Субота, 14 травня 2022, 23:30
Підтримати

Про це свідчить етер “UA: Культура”.

“Я прошу всіх вас — будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть “Азовсталі” зараз!”, — наголосив англійською мовою Олег Псюк зі сцени.

Варто зазначити, що за цей заклик під час пісенного конкурсу український гурт можуть дискваліфікувати. Проте це не завадило фронтмену звернутися до світової спільноти та наголосити на важливості порятунку людей на “Азовсталі”.

Зауважимо, що Kalush Orchestra не використовували такі терміни, як війна, звільнення, агресія тощо. Адже правилами конкурсу “заборонені політичні висловлювання, не допускаються нецензурні або образливі висловлювання та комерційні повідомлення”.

Водночас український телеведучий Ігор Кондратюк, який має досвід у пісенних конкурсах, зазначив, що заклик гурту — грубе порушення правил “Євробачення”.

“Kalush вже переміг! Заклик “Save Azovstal!”, але це не має ніякого значення для всіх, хто переживає за долю захисників “Азовсталі” більше, ніж за долю, місце конкурсантів з України. “Євробачення” не може бути поза політикою під час війни в Європі!”, — написав Кондратюк.

Теги: Kalush Orchestra, Stefania, Азовсталь, блокада Маріуполя, відео, війна, Євробачення-2022, Маріуполь, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook