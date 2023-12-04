▪️встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону;

▪️встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства чи іноземців;

▪️встановлення права на звільнення з військової служби осіб, які мають інвалідність першої, другої групи;

▪️врегулювання права на відстрочення від мобілізації педагогів, викладачів вищих навчальних закладів та студентів.

▪️встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсантів, які достроково розірвали контракт;