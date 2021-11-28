Пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) пояснила, через що проти журналіста та головного редактора видання Цензор.нет Юрія Бутусова розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба на сайті ДБР.

Згідно з інформацією, оприлюдненої ДБР, вони вручили Юрію Бутусову підозру через відео, яке він опублікував 28 листопада 2021 року на сторінці у соцмережі Facebook. На ньому журналіст здійснює постріли з “Гаубиці Д-20” калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: “по окупантах вогонь”.

Пресслужба ДБР переконана, що “оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну”.

Проти журналіста відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

За статтею 414 ККУ журналісту загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.



У наступному своєму дописі на сайті пресслужба ДБР попросила журналістів і лідерів думок не втягувати їх у “політичні обвинувачення”. Вони також додали:

“Звертаємо увагу журналістів та лідерів громадської думки, що кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом. У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття, як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не може бути проти будь-кого взагалі”.

Пресслужба стверджує, що предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї та запропонували журналісту безплатну юридичну консультацію.

Юрій Бутусов, однак, вважає вручення підозри помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.

Нагадаємо, 24 листопада #Букви заявили про рейдерську атаку видання з боку Офісу президента України. О 4-й ранку 23 листопада СММник опублікував у соцмережах видання від імені #Букв допис про те, що “команда йде з проєкту”. Варто зазначити, що на сайті #Букв такої заяви не було, а більшість команди лишилася працювати та вийшла вранці на роботу, попри розповіді лояльних владі блогерів. Повний опис історії тут.

Цьому передували постійні DDoS-атаки, які тривали кілька тижнів поспіль у вересні. А згодом мішенями стали редакційна пошта та особисті телефони журналістів.