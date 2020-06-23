Про це повідомили на офіційному сайті фестивалю.

Так, церемонія вручення нагород, яка проходить на початку січня, відбудеться 28 лютого 2021 року. Раніше на цю дату анонсували церемонію вручення премії “Оскар”, однак її перенесли на квітень.

“Ми раді анонсувати, що 78-а церемонія вручення Золотого глобуса пройде в неділю, 28 лютого 2021 року. Церемонія пройде в Каліфорнії, в Беверлі Хілтон”, – повідомили організатори.

“Золотий глобус” – американська премія, що присуджується Голлівудської асоціацією іноземної преси з 1944 року за роботи в кінофільмах і телевізійних картинах. Премія “Золотий глобус” вручається щороку в січні за результатами голосування приблизно 90 міжнародних журналістів, які живуть в Голлівуді.