В підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях.

Повідомляє Генштаб ЗСУ

Російські окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

Українські війська продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

“На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду”, – зазначено в повідомленні Генштабу.

За добу українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу ворога.

Наші захисники знищили 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, уразили пункт управління, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби ворога.