Все більше українців підтримують запровадження на території нашої країни жорсткого карантину (локдауну) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 6-7 квітня 2021 року.

Так, 65% опитаних заявили, що підтримують запровадження локдауну. Не підтримують – 33%.

Варто зазначити, що з початку березня підтримка жорсткого карантину серед українців зросла з 56 до 65%. Таких громадян відносно більше серед мешканців Центру, населення старшого віку та тих, хто боїться захворіти.

Під час опитування у респондентів запитали, які саме обмежувальні заходи вони підтримують у разі запровадження локдауну.

77% опитаних заявили, що підтримують закриття ресторанів та кафе, 63% – закриття шкіл, 59% – дитсадків.

Натомість закриття міського громадського транспорту не підтримують 71% респондентів, а міжміського транспорту – 67%.

Як зазначають соціологи, “за останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх установ та транспорту”.

Крім того, 55% опитаних заявили, що будуть більше дотримуватися правил жорсткого карантину, аніж весною минулого року.

Натомість 17% – сказали, що робитимуть це менше, 26% – так само.

У рамках опитування 52% респондентів висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 47% – не мають таких побоювань.

За здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83% опитаних, не хвилюються – 17%.

“За останні місяці рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії динамічно зростає. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок”, – уточнили соціологи.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.