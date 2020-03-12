В Українській асоціації футболу прийняли рішення по 3 квітня 2020 року проводити футбольні матчі без глядачів.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Уточнюється, що матчі Української професійної ліги, Кубку України, Професійної футбольної ліги, чемпіонатів U-21 і U-19, Екстра-ліги та вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд, а також Кубку України з футзалу з 12 березня по 3 квітня 2020 року пройдуть без глядачів.

В той же час також вводяться умови, що число людей, які задіяні в організації та проведенні футбольного матчу в цей період, не повинно перевищувати 200 осіб.

Крім того, в УАФ зобов’язали припинити всі змагання ДЮФЛ, футзальні дитячо-юнацькі змагання і змагання серед дівочих команд усіх вікових категорій з 12 березня по 3 квітня.

При цьому УАФ також доручає регіональним асоціаціям прийняти рішення про проведення без глядачів або призупинення обласних, міських і районних змагань.