Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.
Уточнюється, що матчі Української професійної ліги, Кубку України, Професійної футбольної ліги, чемпіонатів U-21 і U-19, Екстра-ліги та вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд, а також Кубку України з футзалу з 12 березня по 3 квітня 2020 року пройдуть без глядачів.
В той же час також вводяться умови, що число людей, які задіяні в організації та проведенні футбольного матчу в цей період, не повинно перевищувати 200 осіб.
Крім того, в УАФ зобов’язали припинити всі змагання ДЮФЛ, футзальні дитячо-юнацькі змагання і змагання серед дівочих команд усіх вікових категорій з 12 березня по 3 квітня.
При цьому УАФ також доручає регіональним асоціаціям прийняти рішення про проведення без глядачів або призупинення обласних, міських і районних змагань.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами. Так, прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.