Посол РФ у Європейському Союзі Володимир Чижов запевнив, що вторгнення Росії в Україну "відбувається за графіком", однак "не так швидко, як цього хочуть деякі".

Про це він розповів в етері британського новинного телеканалу Sky News.

За його словами, Росія могла вже “декілька разів скрутити Україну”, якби дійсно цього хотіла та діяла за “сценарієм США чи інших західних країн”. Проте, додав Чижов, Росія ніколи не хотіла захоплювати українські території.

“Це відбувається з певною швидкістю, враховуючи різні аспекти ситуації в Україні. Зокрема нам потрібно захищати російські війська, наших союзників з Донецької та Луганської народних республік, а також мирне населення”, – сказав Чижов.

Відповідаючи на питання щодо застосування ядерної зброї в Україні, російський дипломат заявив, що “Росія різко відрізняється від США та не буде розміщувати ядерну зброю в інших державах”.

Окрім цього Чижов прокоментував наміри Фінляндії та Швеції приєднатись до НАТО. За його словами, він “глибоко розчарований та засмучений” з цього приводу.

“Чому нинішній уряд Фінляндії вирішив перетворити країну на глуху периферію НАТО, я не можу зрозуміти”, – сказав він.

Чижов наголосив: якщо Фінляндія стане членом НАТО, Росії доведеться вживати “певних військово-технічних заходів”.

Він сказав, що не обов’язково розміщувати поблизу російсько-фінського кордону танки та війська, однак певні роботи, щоб підвищити ступінь підготовки оборони, потрібні.