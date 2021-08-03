Китайське місто Ухань перевірить всіх своїх 12 мільйонів жителів на наявність коронавірусу, після того, як там виявили штам Delta.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Ухань, який вперше дав світові уявлення про блокування і масове тестування, не повідомляв про місцеві випадки коронавірусу з середини травня минулого року, але в понеділок влада підтвердили три нові випадки штаму Delta.

“Щоб гарантувати безпеку всіх жителів міста, буде швидко запущено загальноміське тестування для всіх людей, щоб повністю виключити позитивні результати і безсимптомні інфекції”, – заявив заступник генерального секретаря адміністрації міста Лі Тао.

За словами влади, нові випадки захворювання в Ухані були пов’язані з випадками, виявленими в місті Хуайань в провінції Цзянсу. А там спалах, як вважають, почався зі столиці провінції Нанкіні, причому штам Delta, швидше за все, з’явився після рейсів з Росії.

Штам Delta представляє нові ризики для другої за величиною економіки світу, оскільки він поширюється від узбережжя до внутрішніх містах. Влада багатьох міст почала масове тестування для виявлення та ізоляції носіїв.

Станом на 2 серпня в материковому Китаї було зареєстровані 93 193 підтверджених випадки, а загальне число загиблих не змінилося і склало 4636 осіб.