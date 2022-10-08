Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував пожежу на Кримському мосту та зазначив, що все незаконне має бути знищено, а усе вкрадене – повернуто Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане”, – наголосив радник керівника Офісу президента.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Секретар РНБО Олексій Данілов також прокоментував пожежу на Кримському мосту. На своїй сторінці у Facebook разом з Кримським мостом, що палає він опублікував відео з піснею Мерілін Монро “Happy Birthday Mr. President”.

“Доброго ранку, Україно!”, – підписав свою публікацію Олексій Данілов.

Варто зазначити, що сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.

Рух транспорту на мості зупинено повністю. Окупанти готують паромні переправи через Керченську протоку.

Зазначається, що зайнялась цистерна у хвості вантажного потягу, який у цей момент рухався мостом.

За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.

Російський Національний антитерористичний комітет (НАК) заявив, що сьогоднішня пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”.

У НАК також додали, що внаслідок вибуху часткових руйнувань зазнали два автомобільні прольоти мосту, а от арка над суднохідною частиною мосту – ціла.

Тим часом “голова парламенту” Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили “українські вандали”.