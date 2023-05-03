Інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів викликають кашель. Для усунення надлишкового слизу та мокротиння у легенях, лікарі призначають приймати амброксол. Ліки допомагають швидкому відхаркувальному ефекту та якнайшвидшому одужанню.

Який кашель можна лікувати

Препарат амброксол можна застосовувати при сухому та мокрому кашлі. Без своєчасного та правильного лікування легень, запальний процес може перейти на нижні відділи дихальних шляхів, що свого часу призведе до пневмонії, бронхіту чи бронхіоліту. Підібрати правильний курс терапії,щоб позбутися кашлю і покращити дихання, зможе ваш лікар.

Коли не можна приймати амброксол

Приймати препарат не можна у випадках якщо:

Підвищена чутливість до амброксолу або допоміжних речовин препарату;

Вагітність (I триместр);

Період грудного вигодовування;

Дітям віком до 6 років.

З обережністю рекомендується застосовувати препарат людям, які мають такі хвороби:

виразкова хвороба шлунка;

виразка кишківника;

ниркова та печінкова недостатність.

При деяких захворюваннях і паралельному застосуванні деяких препаратів застосування амброксолу може мати інше дозування.

Коли слід застосовувати амброксол

Для досягнення лікувального ефекту рекомендується застосовувати препарат 2-3 рази на день. Не рекомендується застосовувати препарат перед сном. Вживання амброксолу перед сном може призвести до застою бронхіального слизу та порушення прохідності дихальних шляхів.

Застосування препарату Амброксол, без консультації лікаря, не рекомендується більше 4-5 днів.

Чому амброксол не допомагає

Під час застосування препарату може бути погіршення стану організму людини, який може виникнути через гіперчутливість до речовин апарату або через неправильне застосування дозування амброксолу. Алергічна реакція на препарат може бути різною:

Свербіж шкіри, почервоніння, набряк, висип;

Посилення кашлю;

Спазми м’язів;

Нудота, дискомфорт у животі.

Пам’ятайте, що приймати ліки можна не більше ніж 5 днів. Якщо після закінчення цього часу стан здоров’я не покращав, слід звернутися до лікаря. Можливо, препарат не допомагає одужати через те, що причина кашлю інша або потрібна заміна препарату.

Де придбати амброксол

Купити амброксол можна в аптеках вашого міста чи інтернет-аптеках. Вартість препарату коливається від 45 до 120 грн.