Коли ми обираємо сервіс для доставляння їжі чи продуктів прямо додому, нас хвилюють три питання:

Як замовити? Скільки чекати? Скільки коштує?

Авжеж, важлива свіжість продуктів, зручність сайту або застосунку, асортимент, програма лояльності, екологічне пакування, акції та знижки й ще багато іншого. Розглянемо, де і як можна замовити їжу та продукти в Києві, скільки це коштує, і як довго потрібно чекати.

7 найбільш популярних служб доставки у столиці

До нашого рейтингу увійшли як давні гравці цього ринку, так і новачки. І в тих, і в інших є свої переваги. Так, перевірена роками компанія виглядає надійною та завжди запропонує великий асортимент. А молода фірма подарує багацько бонусів і усіляко буде змагатися за вашу прихильність.

Turbo UA

Turbo UA — це доставляння продуктів у Києві зі спеціальних магазинів, дарксторів. У них можна знайти все — від свіжого м’яса до гігієнічних товарів. За рік роботи в цій галузі фірма налагодила доставляння в різні райони Києва: Осокорки, Позняки, Харківська, Березняки, Русанівка, Голосієво, Жуляни, Деміївка, Оболонь та на території ЖК “Комфорт Таун”.

Щоб отримати смачну страву або свіжі продукти, потрібно зачекати від 15 хвилин. Отримати доставляння безкоштовно дуже просто — потрібно обрати що завгодно, головне — на суму не менше, ніж 250 грн.

Glovo

Мабуть, усі чули про “Глово”. Застосунок із такою назвою можна знайти в майже будь-якому смартфоні. З 2018 року ця міжнародна компанія почала привозити страви з кафе та ресторанів різних міст України. Коли розпочалася пандемія та карантин, кур’єри Glovo виконували безконтактне доставляння. Привезти смачні та свіжі страви, а ще товари з магазинів та аптек “Глово” може як у столиці, так і в передмісті.

Bolt Food

Якщо до сьогодні ви вважали, що Bolt — це тільки таксі, у нас для вас гарна новина. “Болт” також пропонує послуги доставляння їжі та продуктів додому. Зробити це можна в зручному застосунку. Обійдуться послуги компанії від 40 гривень і вище. Зона обслуговування: Київ, околиці. Щонайменше потрібно замовити на суму від 100 гривень.

Fruit Time

Якщо ви фанат свіжих овочів та фруктів, а також різноманітних екзотичних плодів, дивно, що ви досі не користуєтесь послугами цього онлайн-магазину з власним сервісом доставляння. Цей онлайн-магазин функціонує вже понад 12 років і пропонує доставляння зелені, овочів, фруктів, горішків та інших смаколиків Києвом та передмістям. Доставляння в будь-якому разі безкоштовне, але мінімальна сума замовлення — 1000 грн.

Сільпо

“Сільпо” — це не тільки популярні супермаркети, які представлені майже у всіх великих містах країни. Це ще й сервіс доставляння. У “Сільпо” замовляють продукти додому, їжу в офіс та не тільки. Можна оформити планове доставляння заздалегідь — вона буде коштувати 50 грн. Для замовлення ресторанних страв вам потрібно буде заплатити від 40 гривень, але й замовити треба на 250 грн, не менше. Зона доставляння не обмежується Києвом, можна замовляти у Київській області та ще в 30 містах країни.

Zakaz.ua

У “Заказі” дуже проста схема — тут можна замовляти все необхідне з великих супермаркетів міста. Коштують послуги фірми від 69 грн, а якщо розраховуватися безготівково — від 82 грн.

Fozzy

“Фоззі” — це й доставляння, і можливість зробити замовлення “на виніс”. Продукти, їжа та товари — з власних магазинів мережі Fozzy. Вартість послуг — від 49 гривень. Що отримати безкоштовне доставляння, необхідно закинути до “кошика” товарів на суму 250 грн.

Є з чого обрати, так? В одному сервісі зручно замовляти продукти, другий швидко привезе їжу, а третій швидко складе все необхідне в пакунки, а вам залишиться тільки забрати. Обирайте те, що зручно, вигідно та якісно.