Про це в інтерв’ю #Буквам розповіла очільниця Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Яна Барінова.

“(Гостиний двір, – ред.) зараз перебуває в зоні відповідальності Міністерства культури, і там, як-то кажуть, “все складно” – є купа давніх юридичних проблем, які поки що заважають почати ревіталізацію (відновлення, – ред.) Гостиного двору. Києву цієї локації дуже бракує, адже Контрактова площа – центр тяжіння для всього міста, унікальний за привабливістю куточок, життя там просто вирує”, – зазначила Барінова.

Вона додала, що хоча Департамент культури КМДА “формально не може впливати на долю Гостинного двору”, проте докладатиме зусиль, “аби якнайшвидше зрушити процес його повернення на культурну карту міста”.

Як раніше писали #Букви, будівля Гостиного двору на Контрактовій площі має понад 200-річну історію, кілька разів перебудовувалася, передавалася в руки приватної структури, вилучалася з переліку пам’яток та включалася знову.

У 2019 році будівлю повернули у власність Фонду держмайна. Проте вона потребує суттєвої реставрації.

Гостиний двір мали передати у власність громади столиці. Проте міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до прем’єр-міністра з проханням віддати будівлю Мінкульту. Міністерство хоче створити там Музей сучасного мистецтва та культурний хаб.

У Київській держадміністрації заявляли, що Гостиний двір потребує термінових протиаварійних робіт, оскільки пам’ятка руйнується.

Однак реставраційні роботи не можуть розпочати, допоки не вирішено, на чиєму балансі опиниться будівля – громади міста чи міністерства.

ДОВІДКА. Гостиний двір у Києві — монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809-1813 роках за проєктом Луїджі Руска. Був перебудований у 1828-1833 роках за проєктом Андрія Меленського.

Пам’ятка містобудування й архітектури національного значення, пам’ятка архітектури місцевого значення.