Про це Рябошапка заявив в інтерв’ю LB.ua.

“Більш перспективними виглядали б провадження за злочинами в економічній сфері, в яких були б зібрані серйозні переконливі докази. У тих 16 чи 17 справах я нічого перспективного не бачу”, – зазначив ексгенпрокурор.

Відповідаючи на питання щодо того, що він мав на увазі, називаючи підозру Порошенку “юридичним трешем” – неякісну роботу ДБР чи це відсутність складу злочину, Рябошапка сказав: “Це така якість документа, яка передбачає і те, і інше. Документ був підготовлений слідчими ДБР, залишений в Офісі генерального прокурора. Прокурори переглянули і в той же вечір сказали, що це неякісний документ. Тому повернули в Державне бюро розслідувань на доопрацювання. Документ був весь почерканий. Мало того, що там насправді не було доказів, які могли б підтвердити злочини, в яких підозрювався п’ятий президент. Так ще й юридично все було дуже недосконале оформлено”.

Крім того, колишній Генпрокурор вважає схожими ситуації з підозрою Порошенку і кримінальним переслідуванням Юлії Тимошенко за часів Віктора Януковича.

“Така історія могла повторитися. Ситуації десь схожі. … Можливо, мало часу пройшло, щоб знайти підстави для притягнення до відповідальності”, – зазначив Рябошапка.

“Якщо ніяких підстав немає, неможливо і притягнути до відповідальності. Якщо вони є, тоді це можна робити. А робити так, як робила попередня влада, очевидно, не можна. Я пояснював президенту, принаймні за двома кейсами, зокрема, у справі вищої ради правосуддя, що ці історії безперспективні. А Венедиктова розповідала, що Генпрокурор блокує роботу ДБР”, – резюмував він.