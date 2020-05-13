Про це Рябошапка заявив в інтерв’ю LB.ua.
“Більш перспективними виглядали б провадження за злочинами в економічній сфері, в яких були б зібрані серйозні переконливі докази. У тих 16 чи 17 справах я нічого перспективного не бачу”, – зазначив ексгенпрокурор.
Відповідаючи на питання щодо того, що він мав на увазі, називаючи підозру Порошенку “юридичним трешем” – неякісну роботу ДБР чи це відсутність складу злочину, Рябошапка сказав: “Це така якість документа, яка передбачає і те, і інше. Документ був підготовлений слідчими ДБР, залишений в Офісі генерального прокурора. Прокурори переглянули і в той же вечір сказали, що це неякісний документ. Тому повернули в Державне бюро розслідувань на доопрацювання. Документ був весь почерканий. Мало того, що там насправді не було доказів, які могли б підтвердити злочини, в яких підозрювався п’ятий президент. Так ще й юридично все було дуже недосконале оформлено”.
Крім того, колишній Генпрокурор вважає схожими ситуації з підозрою Порошенку і кримінальним переслідуванням Юлії Тимошенко за часів Віктора Януковича.
“Така історія могла повторитися. Ситуації десь схожі. … Можливо, мало часу пройшло, щоб знайти підстави для притягнення до відповідальності”, – зазначив Рябошапка.
“Якщо ніяких підстав немає, неможливо і притягнути до відповідальності. Якщо вони є, тоді це можна робити. А робити так, як робила попередня влада, очевидно, не можна. Я пояснював президенту, принаймні за двома кейсами, зокрема, у справі вищої ради правосуддя, що ці історії безперспективні. А Венедиктова розповідала, що Генпрокурор блокує роботу ДБР”, – резюмував він.
- Раніше Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження за фактом можливого скоєння державної зради п’ятим президентом України, лідером партії “Європейська солідарність” Петром Порошенком під час підписання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі у 2015 році.
- Державне бюро розслідувань здійснювало досудове розслідування в 13 кримінальних провадженнях, фігурантом яких є п’ятий президент України Петро Порошенко.