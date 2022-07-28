Народний депутат Володимир Ар'єв зауважив, що його неприємно вразила ситуація, коли абсолютно все вище керівництво країни, включно з урядом і парламентом залишилося в залі ВР після оголошення повітряної тривоги.

Про це він повідомив у Facebook.

Окрім того, в парламенті перебував президент Литви Гітанас Науседа, котрий приїхав відвідати Україну.

Він обговорив цю ситуацію з одним західним журналістом, який намагався зрозуміти, як це можливо.

“– А якщо з президентом щось станеться? Хто керує державою?

– Голова Верховної Ради.

– А якщо з ним?

– Заступники.

– А якщо із заступниками?

– Ну, парламент має вибрати.

– А якщо і парламент знищено? Ви сьогодні залишились у залі.

– Тоді у держави немає керівництва.

– Це виглядає дуже безвідповідально“, – передав нардеп діалог з представником західного ЗМІ.

Володимир Ар’єв зазначив, що журналіст має рацію.

На міркування щодо рівня небезпеки ситуації нардепа наштовхнув допис українського політика, народного депутата VIII скликання Борислава Берези, котрий обурився тим, що влада зібрала у ВР все керівництво країни на честь Дня державності. Зібрали всіх в одному приміщенні “після ранкового обстрілу України більш ніж 20 ракетами”.