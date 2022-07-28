Про це він повідомив у Facebook.
Окрім того, в парламенті перебував президент Литви Гітанас Науседа, котрий приїхав відвідати Україну.
Він обговорив цю ситуацію з одним західним журналістом, який намагався зрозуміти, як це можливо.
“– А якщо з президентом щось станеться? Хто керує державою?
– Голова Верховної Ради.
– А якщо з ним?
– Заступники.
– А якщо із заступниками?
– Ну, парламент має вибрати.
– А якщо і парламент знищено? Ви сьогодні залишились у залі.
– Тоді у держави немає керівництва.
– Це виглядає дуже безвідповідально“, – передав нардеп діалог з представником західного ЗМІ.
Володимир Ар’єв зазначив, що журналіст має рацію.
На міркування щодо рівня небезпеки ситуації нардепа наштовхнув допис українського політика, народного депутата VIII скликання Борислава Берези, котрий обурився тим, що влада зібрала у ВР все керівництво країни на честь Дня державності. Зібрали всіх в одному приміщенні “після ранкового обстрілу України більш ніж 20 ракетами”.
- Нагадаємо, вранці, 28 липня, російські армійці з території РБ випустили низку ракет по території Чернігівської та Київської областей.
- Цього ж дня до України прибув президент Литви Гітанас Науседа. До Дня української державності він завітав до Києва.
- 28 липня 2022 року Сенат США схвалив резолюцію, якою закликав держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.