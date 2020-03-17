Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

“З 12:00 18 березня 2020 року вводяться обмеження на відвідування залізничних вокзалів для запобігання поширення коронавірусної інфекції. Від завтра усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працюватимуть лише залізничні каси на повернення квитків. На вокзали запускатимуться одночасно групи людей із не більш ніж 10 осіб.

“Сьогодні для зменшення черг до залізничних кас “Укрзалізниця” відкриє їх максимальну кількість на усіх вокзалах країни”, – вказали у відомстві.

В “Укрзалізниці” нагадують, що через велику кількість дзвінків телефонна лінія контактного центру перевантажена, відтак для оперативного інформування пасажирів постійно оновлюється сайт, сторінка у Facebook та Telegram-канал.

Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” припиняє здійснення міжнародних пасажирських залізничних перевезень.