Влада китайського міста Ухань, яку було першим епіцентром поширення коронавірусу, прийняла рішення провести тестування всіх жителів на COVID-19.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ від двох інсайдерів, знайомих з ситуацією.

Представники департаменту охорони здоров’я Уханю не надали коментар з цього приводу.

Згідно з документом, до якого апелювали журналістів, до 12 травня кожен район Уханю мав надати детальний план проведення тестування на коронавірус.

Про необхідність проведення повторного тестування в місті заявили після того, як медики перерахували кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом. Виявилося, що їх на 1290 осіб більше, ніж вказували раніше.

Згідно з попереднім планом, тестування всіх жителів планують провести за 10 днів.

Напередодні в Ухані виявили 5 нових випадків інфекції.

В останні тижні Китай послаблював обмеження, бо кількість випадків зменшувалася.

Невеликий спалах в Ухані — це перший повторний сплеск заражень після ослаблення карантину 8 квітня.