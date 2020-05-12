Про це повідомляє Reuters, посилаючись на документ від двох інсайдерів, знайомих з ситуацією.
Представники департаменту охорони здоров’я Уханю не надали коментар з цього приводу.
Згідно з документом, до якого апелювали журналістів, до 12 травня кожен район Уханю мав надати детальний план проведення тестування на коронавірус.
Про необхідність проведення повторного тестування в місті заявили після того, як медики перерахували кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом. Виявилося, що їх на 1290 осіб більше, ніж вказували раніше.
Згідно з попереднім планом, тестування всіх жителів планують провести за 10 днів.
Напередодні в Ухані виявили 5 нових випадків інфекції.
В останні тижні Китай послаблював обмеження, бо кількість випадків зменшувалася.
Невеликий спалах в Ухані — це перший повторний сплеск заражень після ослаблення карантину 8 квітня.
- Держсекретар США Майк Помпео заявив, що у США є “безліч доказів” того, що спалах коронавірусу COVID-19 почався в лабораторії в Ухані.
- ЗМІ, підконтрольне Комуністичній партії Китаю, спростувало твердження адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що новий коронавірус був винайдений в лабораторії.