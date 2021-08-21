Вселенський патріарх Варфоломій прибув з візитом до України з нагоди 30-річчя незалежності.

Про це повідомили в Офісі президента.

З Варфоломієм вже зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що вже двічі за час своєї каденції був у гостях у Вселенського Патріарха, а Його Всесвятість відвідує нашу країну вже втретє.

“І саме на 30-річчя незалежності України. І це знакова подія, тому що це відбувається у рік 30-ліття вашого обрання Вселенським Патріархом“, – зазначив Глава держави.

Зі свого боку Вселенський Патріарх Варфоломій наголосив, що щасливий бути на прекрасній гостинній українській землі, особливо тоді, коли Україна святкує 30-ту річницю незалежності.

“Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату“, – сказав Його Всесвятість.

Під час розмови зі Вселенським Патріархом Зеленський зазначив, що наша країна є унікальним прикладом мирного співіснування багатьох конфесій.

Співрозмовники також обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях України.

Вселенський Патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ від імені Матері-Церкви.

Крім того, під час зустрічі також були обговорені подальші кроки щодо тіснішої взаємодії України та Вселенського Патріархату.