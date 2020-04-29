Рада директорів Світового банку ухвалила рішення про виділення Україні додаткового фінансування в розмірі $135 млн на реформу сектора охорони здоров'я.

Про це повідомила пресслужба організації.

Гроші будуть надані в рамках проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”.

“Вони допоможуть Україні провести необхідну модернізацію лікарень, впровадити важливі реформи і організувати навчання для тисяч українських лікарів з надання сучасних медичних послуг”, – сказано в прес-релізі.

“Це додаткове фінансування допоможе Україні в оновленні приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, що забезпечить можливість лікарням проводити складні медичні процедури з використанням високотехнологічного обладнання і відповідних протоколів лікування”, – повідомив в.о. директора Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Алекс Кремер.

У міністерстві фінансів України поінформували, що $35 млн витратять на заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, інші $100 млн – на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної медичної допомоги та реформу системи охорони здоров’я.

У відомстві нагадали, що проект “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” реалізується з 2015 року. Україна тоді залучила кредит в розмірі майже $215 млн на 18 років з п’ятирічним пільговим періодом по змінній процентній ставці (на момент позики – менше 1% річних). У міністерстві повідомили, що вже використовували $133,28 млн кредиту.