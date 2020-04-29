Про це повідомила пресслужба організації.
Гроші будуть надані в рамках проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”.
“Вони допоможуть Україні провести необхідну модернізацію лікарень, впровадити важливі реформи і організувати навчання для тисяч українських лікарів з надання сучасних медичних послуг”, – сказано в прес-релізі.
“Це додаткове фінансування допоможе Україні в оновленні приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень, що забезпечить можливість лікарням проводити складні медичні процедури з використанням високотехнологічного обладнання і відповідних протоколів лікування”, – повідомив в.о. директора Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Алекс Кремер.
У міністерстві фінансів України поінформували, що $35 млн витратять на заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, інші $100 млн – на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної медичної допомоги та реформу системи охорони здоров’я.
У відомстві нагадали, що проект “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” реалізується з 2015 року. Україна тоді залучила кредит в розмірі майже $215 млн на 18 років з п’ятирічним пільговим періодом по змінній процентній ставці (на момент позики – менше 1% річних). У міністерстві повідомили, що вже використовували $133,28 млн кредиту.
- 13 квітня повідомлялося, що Світовий банк надасть Україні $135 млн на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.